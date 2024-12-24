30-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж за известного музыканта

Младшая дочь знаменитых голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур впервые выходит замуж.

Радостной новостью 30-летняя Талула поделилась в своем Instagram. В частности, девушка опубликовала атмосферные фото, на которых показала, как возлюбленный сделал ей предложение. Он сделал дорожку из зажженных свечей и лепестков роз, в конце которой ждал Талулу на одном колене. Мужчина подарил девушке немалое кольцо с драгоценными камнями. Талула была очень растроганной и ответила возлюбленному согласием.

Талула Уиллис с женихом / Фото: instagram.com/buuski

Избранником 30-летней дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса стал известный музыкант Джастин Эйси, с которым она начала встречаться после болезненного разрыва с бойфрендом. В частности, в 2022 году жених Диллон Басс отменил помолвку и ушел от Талулы, назвав причиной этого ее проблемы со здоровьем. К слову, дочь голливудских актеров боролась с разными зависимостями и анорексией. С появлением в жизни Эйси Талула смогла справиться с проблемами.

Талула Уиллис с женихом / Фото: instagram.com/buuski

Напомним, в настоящее время редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года. Ранее мы писали, кто из украинских и мировых звезд сыграл свадьбу в 2024 году.

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