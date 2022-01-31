30-летняя "Мисс США-2019" выпрыгнула из окна 60-этажного небоскреба

Девушка оставила предсмертную записку.

Американская ведущая, адвокат, модель, "Мисс США-2019" Чесли Крист совершила самоубийство.

30-летняя знаменитость выпрыгнула с 9-го этажа своей квартиры в 60-этажном небоскребе в Нью-Йорке. Как утверждает полиция, Крист покончила с собой. В последний раз ее видели на террасе 29 этажа.

По сообщению New York Post, трагедия произошла 29 января в 7:15 утра. Женщину нашли мертвой у здания. От полученных травм она скончалась на месте. Незадолго до самоубийства в своем Instagram Крист опубликовала фотографию, которую подписала: "Пусть этот день принесет тебе мир и покой".

Также девушка оставила предсмертную записку, в которой все свое имущество завещала матери, бывшей участнице конкурса красоты, коронованной как миссис Северная Каролина в 2002 году. Источники сообщили, что в записке не указаны мотивы действий Крист.

"В опустошении и великом горе мы разделяем смерть нашей любимой Чесли. Она олицетворяла любовь и служила другим, и как адвокат, борющийся за социальную справедливость, и как Мисс США, и как ведущая на EXTRA", — поделились с источником члены семьи Крист.

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