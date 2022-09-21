30-летняя Рамина Эсхакзай ответила, почему до сих пор у нее нет детей и как к этому относится жених

Украинская блогерша и ведущая Рамина Эсхакзай рассказала о своем отношении к материнству.
У 30-летней ведущей Рамина Эсхакзая нет детей.
Как призналась знаменитость, это ее сознательный выбор. В настоящее время звезда не видит себя мамой. По словам блогерши, рожать она не боится, однако детей пока не хочет. Рамина станет мамой только тогда, когда поймет, что готова к этому.
"Я просто не считаю, что жизнь продолжается так: ты рождаешься, идешь в детский сад, школу, в университет, работаешь, рождаешь ребенка, работаешь, старость и умираешь. То есть этот цикл зависит от того, как тебе нравится, и зацикливаться на том, рожать ребенка или нет, не надо. И делать это через силу, потому что там уже "часы тикают, пора", я этого не понимаю", — рассказала знаменитость в интервью Диане Глостер.
Также Рамина не исключает и того, что захочет усыновить ребенка.
"Я всегда думала о том, что можно усыновить ребенка. И я знаю, что это мифы, что там может быть какая-то не такая генетика. Мы же не знаем, какая у нас генетика, и мы не знаем, встретит ли нас, например, после 30-35 шизофрения. Вы ведь не знаете весь спектр генов, который может проснуться", — поделилась ведущая.
В общем, жених звезды разделяет ее на такую позицию. По словам Рамины, они обсуждали это. Ныне жених ведущий тоже не хочет становиться отцом.
"Поскольку если ты начинаешь отношения с девушкой или с парнем, который реально хочет детей, а ты не хочешь, то тебе нужно либо прийти к тому, что ты захочешь, либо никогда не прийти и обманывать человека. Или это отношения к какому-то периоду, когда тот уже не скажет: "Блин, ну я не могу, я хочу ребенка". Мы с Женей проговорили этот момент в начале. Я несколько раз спрашивала: "Хочешь ли ты ребенка?" Он никогда не хотел детей. он их любит, но сейчас не хочется, и это сознательно. Если что-нибудь изменится, то я сообщу свою аудиторию", — рассказала звезда.
Напомним, недавно Рамина Эсхакзай легла под нож пластического хирурга. Ведущая сделала септопластику и показала откровенные кадры своей операции.
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