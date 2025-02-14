30-летняя звезда "Лиги смеха" Люленов объяснил, почему пока не планирует свадьбу с возлюбленной

Молдавский актер, певец и юморист Иван Люленов рассказал об отношениях с украинской танцовщицей Елизаветой Кравченко.

По словам 30-летнего Люленова, сейчас он не готов к женитьбе и помолвке. Ибо видит в этом большое давление со стороны общества. Иван интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" делится, что сейчас просто наслаждается семейным уютом и совместным проживанием с возлюбленной.

"Не очень готов к (помолвке – прим. ред.). Потому что для меня это общественное давление от родственников и знакомых. Хотел бы чтобы это решение именно ко мне пришло. Мы сейчас живем вместе и я называю это семьей. Потому что у нас очень много общего. Но этот шаг – серьезная ответственность. Но если сам решу, то сделаю это ярко", — пояснил Иван.

Иван Люленов с девушкой / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Также юморист объяснил, что ранее был негативно настроен к браку, но со временем его позиция изменилась. И недавно он понял истинную ценность отношений. Кроме того, Люленов добавил, что роман с Лизой длится уже более трех лет и он самый длинный за всю его жизнь. Артист говорит, что с избранницей в будущем хочет иметь детей.

"Раньше вообще думал, что не женюсь, а потом я пообщался со старшими друзьями и осознал, что жена — это хорошо, всегда поддержка, а дети — это не обуза. Это, в общем, мои самые длинные отношения. У меня раньше даже года отношений не было. Поздно, но таков мой путь. Были разговоры о детях. Мы хотим этого. Я хочу семью", - отметил звезда.

Напомним, ранее Иван Люленов вспомнил, как в свое время его пристыдил Владимир Зеленский. Забавный инцидент произошел перед выходом на сцену.

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