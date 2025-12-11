30-летнюю Алину Гросу заподозрили в беременности первенцем: блогер слил ее фото с округлим животиком

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу засветилась с заметно округлившимся животиком.

Об этом инсайдеры сообщили блогеру-сплетнику Богдану Беспалову, который поделился известием у себя в Telegram-канале. Более того, источник даже сделал фото якобы беременной певицы. На фотографии Алина действительно демонстрирует немалый животик, который виднеется из ее куртки пока она выбирает товар в супермаркете. Инсайдер убежден, что это не имело вид «сытого животика», а все же может быть первой беременностью артистки.

«Видела Гросу в магазине. У нее уже достаточно округлый живот. Но в Instagram она ничего не говорит», — пересказал слова инсайдера Беспалов.

Алина Гросу / © BespaLOVmedia

В свою очередь Гросу действительно пока молчит об этом в публичном пространстве. Она ни подтверждает, ни опровергает слухи. Однако если все окажется правдой, то отцом ребенка станет загадочный мужчина звезды. Она так же держит его в тайне и не показывает лица. Но фаны предполагают, что им может быть российский актер Роман Полянский.

Напомним, лишь недавно Алина Гросу делилась планами на материнство и сколько детей хочет в будущем.