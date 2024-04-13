30-летнюю известную южнокорейскую певицу нашли мертвой

При непонятных обстоятельствах умерла известная южнокорейская певица, звезда K-pop Пак Бо Рам.

Как пишет The Sun, исполнительница ушла из жизни 11 апреля в возрасте 30 лет. В полицейском отчете указано, в тот роковой день певица пошла на вечеринку к друзьям. Отмечается, что исполнительница покинула приятелей и отошла в туалет.

Друзья забили тревогу, когда Пак Бо Рам долгое время не возвращалась. Когда они вошли в ванную комнату, они заметили ее без сознания над раковиной. Друзья вызвали скорую помощь и пытались сделать искусственное дыхание.

Пак Бо Рам / Фото: instagram.com/ramramram2

Врачи забрали Пак Бо Рам в больницу, но тоже ничего не смогли сделать. Сердце артистки остановилось.

Причина смерти пока неизвестна. Полицейские проводят расследование. Они сделали официальный запроси провести вскрытие тела.

Отметим, Пак Бо Рам – известная южнокорейская певица. Артистка дебютировала в августе 2014 года, выпустив трек Beautiful. С тех пор ее карьера стремительно пошла вверх, а исполнительница стала безумно популярной. Ее песни получали разные престижные награды и звучали во многих корейских сериалах.

Пак Бо Рам / Фото: instagram.com/ramramram2

Напомним, недавно стало известно, что умер известный юморист и капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Святослав Пелишенко. Комика не стала в возрасте 72 лет.

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