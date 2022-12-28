31-летнего популярного музыканта и внука Боба Марли нашли мертвым в США

Джозефа "Джо Мерса" Марли нашли мертвым в его же автомобиле.

Популярный исполнитель регги, внук легендарного Боба Марли – Джозеф "Джо Мерса" Марли – умер в возрасте 31 год.

Музыканта нашли без признаков жизни в его собственном автомобиле 27 декабря в США. Как сообщает издание TMZ, причиной смерти Джозефа стала давняя болезнь. У исполнителя якобы случился приступ астмы, и его сердце не выдержало и остановилось.

Однако неизвестно, что именно стало причиной смерти музыканта. В настоящее время правоохранители ведут расследование.

Джозеф "Джо Мерса" Марли / Фото: Associated Press

Отметим, Джозеф "Джо Мерса" Марли был внуком легендарного исполнителя регги Боба Марли, который пошел по стопам своего знаменитого деда. Музыкант дебютировал в 2014 году, когда выпустил пластинку Comfortable.

Напомним, недавно стало известно о смерти популярной звезды индийского кино. Актриса Туниша Шарма совершила самоубийство прямо на съемочной площадке.

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