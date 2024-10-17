31-летний экс-участник One Direction трагически погиб в Аргентине: его нашли мертвым возле отеля

Сообщается, что он выпал с балкона гостиничного номера.

Бывший участник группы One Direction, британский певец Лиам Пейн погиб в возрасте 31 года.

Как сообщает Daily Mail, трагедия произошла в Буэнос-Айресе, Аргентина. Сообщается, что артист прибыл в страну в начале октября, чтобы посетить концерт экс-коллеги по группе Найла Хорана. Но в среду вечером, 16 октября, жизнь исполнителя трагически оборвалась.

Сообщается, что его бездыханное тело обнаружили возле отеля, где он остановился. Несколько свидетелей сообщили, что видели, как Пейн выпал с балкона своего номера, что расположен на третьем этаже.

Бывший участник One Direction Лиам Пейн / Фото: Associated Press

На место происшествия сразу вызвали полицию и медиков. Врачи приехали и констатировали смерть Лиама Пейна. Отмечается, что он получил травмы, несовместимые с жизнью, а именно перелом основания черепа.

"К сожалению, травмы, которые он получил в результате падения, оказались смертельными. Реанимировать его не было возможности", — сообщил представитель полиции.

Место смерти экс-участника One Direction Лиама Пейна / Фото: Associated Press

Правоохранители расследуют дело и выясняют обстоятельства смерти певца. Детали пока что не разглашают, однако известно, что незадолго до трагедии артист устроил дебош в гостиничном номере. Также в помещении были обнаружены пакетики с неизвестным веществом. Кроме того, свидетели сообщали, что музыкант мог находиться либо в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения.

Отметим, Лиам Пейн прославился, когда стал участником британской группы One Direction, которая была безумно популярной. Коллектив просуществовал с 2010-го по 2016 год.

Участники группы One Direction. Лиам Пейн – крайний справа / Фото: Associated Press

Напомним, недавно украинский певец Богдан Сташков погиб в возрасте 67 лет. Жизнь артиста трагически оборвалась в ужасной автокатастрофе.

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