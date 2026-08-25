31-летний Николас Карма выехал из Украины: как и с какой целью блогер оказался за границей

Николас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

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Известный украинский блогер Николас Карма, который прославился благодаря видео в Tik Tok, уехал из Украины.

Об этом 31-летний звезда Сети, который проживает во Львове, рассказал в Instagram. Сначала Николас Карма прибыл в Бухарест, Румынию, а уже оттуда отправился в Болгарию. О своем путешествии звезда Сети рассказала еще 23 августа.

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«Едем в Болгарию, потому что завтра празднуем День Независимости нашей страны. Будем вместе с детьми петь. Остались сегодня ночевать в Бухаресте, потому что дорога очень длинная», — поделился блогер.

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Как оказалось, Николас Карма выехал за границу не просто так. В частности, он выступал для украинских детей, что находятся в детском лагере «Разом». Блогер пел для них и таким образом вместе с ними праздновал День Независимости Украины, что состоялся 24 августа. Очевидно, что после этого Николас Карма и будет возвращаться во Львов.

Николас Карма выступил для украинских детей, что отдыхает в детском лагере в Болгарии / © instagram.com/nicolas_karma_official

«Празднуем с нашими украинскими детьми День Независимости нашей страны», — поделился знаменитость.

Отметим, Николас Карма — украинский блогер. Он прославился благодаря видео в Tik Tok, на котором подходил к прохожим и спрашивал стоимость look. Такие ролики быстро набрали популярность, что даже звезды шоу-бизнеса активно снимаются.

Напомним, недавно третий президент Украины Виктор Ющенко признался, что его младший сын вернулся из США в Киев. Тарас Ющенко раньше получал образование за границей.

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