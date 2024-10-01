31-летний сын Дмитрия Коляденко женился и впервые рассказал о своей избраннице

Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко, соавтор группы "Kadnay" и основатель творческого союза "Phil it" Филипп Коляденко впервые поделился подробностями личной жизни.

Так, в интервью Маше Евфросининой музыкант признался, что женат уже около трех лет. Его жена является парикмахершей и работает со звездами на разных площадках. Правда, показывать избранницу 31-летний Филипп не торопится. Только добавляет, что она не публичная. По словам Коляденко, за период их отношений случалось разное, но они всегда достигают взаимопонимания.

"Она у меня парикмахерша. Но она работает со звездами так же в творчестве, в театрах. Она тоже везде работает как художник, помогает мне лично. Мне всегда было все равно на публичность. Я всегда любил рядом с собой классных, ярких, уверенных, чувственных, нежных людей. Это самый уверенный мой выбор в человеке, которого я вижу рядом. Мы многое прожили: два ковида и войну. Она доверилась мне, а я – ей. Это было решение двух сердец. Со мной тяжело жить: я не сосредоточен, я летаю. Но в быту нет никаких проблем", – рассказал исполнитель.

Филипп Коляденко / Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Более того, Филипп рассказал о реакции родителей на его изменения статуса. Музыкант говорит, что его звездные папа и мама всегда акцентировали внимание на уверенности в таком решении. Но при этом чувство сильной любви сделало свое и теперь он счастлив в браке.

"Мы совещались с родителями, говорили с папой и мамой. У нас была беседа по поводу моей уверенности в том, насколько это актуально. Потому что сейчас много пар, которые просто живут и наслаждаются жизнью. И почему-то мною было принято такое решение. Это сильнейшая любовь и родство", — восхитил признанием Филипп.

Напомним, что недавно Филипп Коляденко раскрыл свою новую профессию и какую новую миссию поставил перед собой.

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