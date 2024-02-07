31-летняя Александра Зарицкая показала, как делает уколы красоты

Исполнительница также призналась, почему решилась на такую процедуру.

Солистка группы KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая поделилась, что делает уколы красоты.

Более того, в своем Instagram 31-летняя знаменитость показала, как проходит соответствующая процедура. Артистка призналась, что вколола себе в лицо лекарственный препарат диспорт, который предотвращает появление морщин.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая призналась, что решилась на соответствующую процедуру, ведь у нее слишком активная мимика. У певицы из-за этого появляется немало микроморщин. Таким образом, артистка их избавляется и предотвращает появление новых.

"Кольнула немного диспорта, потому что эта моя мимика избыточная уже наделала мне беды", — отметила исполнительница.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Напомним, недавно Александра Зарицкая показывала, как выглядит ее лицо без единой капли декоративной косметики. Также исполнительница в обтягивающем топе хвасталась своими пышными формами.

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