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31-летняя Александра Зарицкая показала, как делает уколы красоты

31-летняя Александра Зарицкая показала, как делает уколы красоты

Александра Зарицкая

Исполнительница также призналась, почему решилась на такую процедуру.

Солистка группы KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая поделилась, что делает уколы красоты.

Более того, в своем Instagram 31-летняя знаменитость показала, как проходит соответствующая процедура. Артистка призналась, что вколола себе в лицо лекарственный препарат диспорт, который предотвращает появление морщин.

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band
Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая призналась, что решилась на соответствующую процедуру, ведь у нее слишком активная мимика. У певицы из-за этого появляется немало микроморщин. Таким образом, артистка их избавляется и предотвращает появление новых.

"Кольнула немного диспорта, потому что эта моя мимика избыточная уже наделала мне беды", — отметила исполнительница.

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band
Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Напомним, недавно Александра Зарицкая показывала, как выглядит ее лицо без единой капли декоративной косметики. Также исполнительница в обтягивающем топе хвасталась своими пышными формами.

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