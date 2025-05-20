31-летняя дочь Мозговой объявила о помолвке с возлюбленной и похвасталась роскошным обручальным кольцом

Елена Мозговая и ее старшая дочь Зоя

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Старшая дочь украинского продюсера Елены Мозговой объявила о помолвке.

Радостной новостью 31-летняя Зоя поделилась в своем Instagram. В частности, она опубликовала ролик, где на безымянном пальце засветила роскошное обручальное кольцо. Дочь Елены Мозговой отметила, что они с возлюбленной сказали друг другу "да".

Дочь Елены Мозговой обручилась / © instagram.com/matatatahakuna

Случилось это на побережье Аравийского моря, штат Гоа, Индия. Зоя поделилась, что она наконец-то решилась сделать важный шаг в личной жизни и полностью открыть свое сердце. Дочь Мозговой отметила, что они с возлюбленной выбрали дальше двигаться вместе.

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"Мы сказали "да". Я не верила, что могу снова доверять, открыть свое сердце, быть уязвимой. Но любовь – настоящая, глубокая любовь – требует только правды. На этом берегу, под открытым небом Гоа, я шагнула. Не из страха потерять, а из желания быть настоящей, чтобы выбрать нас. Выбрать путь вместе", - поделилась Зоя.

Дочь Елены Мозговой обручилась / © instagram.com/matatatahakuna

Отметим, дочь Елены Мозговой совершила каминг-аут в июле прошлого года. Тогда Зоя рассекретила, что находится в отношениях с возлюбленной Юлией. Продюсер тем временем поддержала дочь и пожелала ей счастья в личной жизни.

Напомним, недавно избранница певца Владимира Дантеса заинтриговала их помолвкой. Бизнесвумен засветила кольцо, которое было похоже на обручальное.