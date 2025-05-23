31-летняя дочь Мозговой рассекретила свою профессию и как она изменилась за два года

Зоя Мозговая

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Старшая дочь украинского продюсера Елены Мозговой рассекретила, чем она занимается во время войны.

В своем фотоблоге Зоя поделилась, что за последние два года ее в корне изменили духовные практики. В частности, с помощью различных методик и путешествий она обрела новые силы. В результате приобретенными познаниями она делится с желающими.

"Последние два года я посвятила практикам осознанности, очищению ума и тела, работе с энергией, пребыванию в моменте "здесь и сейчас". Ретриты, терапия, тантра воркшопы, работа с внутренним ребенком, Индия, глубокие внутренние трансформации - и теперь я делюсь этим живым опытом с теми, кто готов к изменениям", - поделилась блогерша.

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Зоя Мозговая / © instagram.com/matatatahakuna

Так, дочь Мозговой призналась, что работает коучем и помогает другим менять жизнь практиками. Дополнительно она занимается рисованием картин и выставляет их на продажу. В то же время занимается продвижением темы lgbt+.

"Я - трансформационный коуч с психологическим образованием, художница, lgbt+, активистка, исследовательница глубинных процессов и практик, помогающих не только почувствовать себя - но и реально изменить свою жизнь", - призналась Зоя.

Напомним, недавно в жизни Зои Мозговой произошли изменения. Блогерша объявила о помолвке со своей девушкой и показала трогательный момент, как ей делали предложение.