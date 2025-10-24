- Дата публикации
31-летняя дочь Мозговой восхитила романтикой с невестой и как с ней развлекается в Будапеште
Зоя Мозговая показала, как проводит время со своей возлюбленной.
Старшая дочь украинского продюсера Елены Мозговой - Зоя - восхитила романтикой со своей невестой Юлией.
Парочка вместе побывала в Будапеште - столице Венгрии. Там они устроили прогулку по улицам вечернего города. Счастливая 31-летняя Зоя Мозговая охотно попозировала на Цепном мосту на фоне Королевского дворца в Буде, который ярко подсвечивался.
Конечно же, дочь продюсера вместе с возлюбленной устраивала импровизированный фотосет. В частности, они попозировали в фотобудке. Влюбленные улыбались друг другу, обнимались и дарили нежные поцелуи.
Отметим, Зоя Мозговая осуществила каминг-аут в июле 2024 года. Именно тогда же она и представила свою возлюбленную Юлию. Уже в мае этого года стало известно, что парочка обручилась. Влюбленные сказали друг другу "да" на побережье Аравийского моря.
Напомним, недавно Зоя Мозговая вместе с младшей сестрой Соломией дебютировала в Бельгии. Дочери продюсера представили свои картины на международной выставке.