31-летняя дочь Мозговой восхитила романтикой с невестой и как с ней развлекается в Будапеште

Зоя Мозговая показала, как проводит время со своей возлюбленной.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Зоя Мозговая со своей невестой

Зоя Мозговая со своей невестой

Старшая дочь украинского продюсера Елены Мозговой - Зоя - восхитила романтикой со своей невестой Юлией.

Парочка вместе побывала в Будапеште - столице Венгрии. Там они устроили прогулку по улицам вечернего города. Счастливая 31-летняя Зоя Мозговая охотно попозировала на Цепном мосту на фоне Королевского дворца в Буде, который ярко подсвечивался.

Зоя Мозговая / © instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая / © instagram.com/matatatahakuna

Конечно же, дочь продюсера вместе с возлюбленной устраивала импровизированный фотосет. В частности, они попозировали в фотобудке. Влюбленные улыбались друг другу, обнимались и дарили нежные поцелуи.

Зоя Мозговая со своей невестой / © instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая со своей невестой / © instagram.com/matatatahakuna

Отметим, Зоя Мозговая осуществила каминг-аут в июле 2024 года. Именно тогда же она и представила свою возлюбленную Юлию. Уже в мае этого года стало известно, что парочка обручилась. Влюбленные сказали друг другу "да" на побережье Аравийского моря.

Напомним, недавно Зоя Мозговая вместе с младшей сестрой Соломией дебютировала в Бельгии. Дочери продюсера представили свои картины на международной выставке.

