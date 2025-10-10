31-летняя Екатерина Тышкевич заговорила о беременности: "Уже на финальном этапе"

Катерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич откровенно заговорила о беременности.

Артистка в своем Instagram поделилась, что хочет стать мамой. Однако материнство 31-летняя знаменитость пока откладывает. В частности, на это влияют хронические головные боли Екатерины Тышкевич. Однако, знаменитость уже длительное время лечится, и это дает хороший результат. Звезда говорит, что уже на финальном этапе, чтобы избавиться от головных болей.

Однако, у актрисы была еще одна проблема. Знаменитость курила электронные сигареты, а это, по словам Екатерины, никак не сочетается с беременностью. Поэтому, Тышкевич после своего дня рождения, которое она праздновала 18 сентября, полностью отказалась от вредной привычки. Актриса говорит, что первую неделю было с этим тяжело, но с поддержкой родных смогла это сделать.

"Я уже на финальном этапе лечения хронических головных болей, и скоро уже будет возможно планировать беременность. Курение сюда никак не вписывается", - поделилась артистка.

