ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
289
Время на прочтение
1 мин

31-летняя Екатерина Тышкевич заговорила о беременности: "Уже на финальном этапе"

Артистка хочет стать мамой, однако сначала ей надо решить ряд проблем.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Катерина Тышкевич

Катерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич откровенно заговорила о беременности.

Артистка в своем Instagram поделилась, что хочет стать мамой. Однако материнство 31-летняя знаменитость пока откладывает. В частности, на это влияют хронические головные боли Екатерины Тышкевич. Однако, знаменитость уже длительное время лечится, и это дает хороший результат. Звезда говорит, что уже на финальном этапе, чтобы избавиться от головных болей.

Однако, у актрисы была еще одна проблема. Знаменитость курила электронные сигареты, а это, по словам Екатерины, никак не сочетается с беременностью. Поэтому, Тышкевич после своего дня рождения, которое она праздновала 18 сентября, полностью отказалась от вредной привычки. Актриса говорит, что первую неделю было с этим тяжело, но с поддержкой родных смогла это сделать.

Катерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Я уже на финальном этапе лечения хронических головных болей, и скоро уже будет возможно планировать беременность. Курение сюда никак не вписывается", - поделилась артистка.

Напомним, сейчас певица ROXOLANA ждет рождения первенца. Артистка откровенно рассказала о своей тяжелой беременности.

Дата публикации
Количество просмотров
289
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie