31-летняя жена Виктора Павлика сделала пластическую операцию и показала фото до и после
Екатерина Репьяхова снова решилась лечь под нож пластического хирурга. На этот раз блогерша откорректировала подбородок.
Жена украинского певца Виктора Павлика сделала пластическую операцию.
Так, блогерша Екатерина Репьяхова ранее делилась, что перенесла операцию. А это наконец-то она раскрыла подробности. Оказывается, избранница певца снова решилась лечь под нож пластического хирурга. На этот раз изменения касались подбородка блогерши.
31-летняя Екатерина Репьяхова сделала липофилинг. Это пластическая операция, во время которой собственные жировые ткани пациента пересаживают из одной части тела в другую.
"Доводим до идеала мой подбородок. Делали липофилинг. Убрали ямку. Взяли жир с ноги и добавили над подбородком", - поделилась блогерша.
Екатерина Репьяхова избавилась от ямки на подбородке. Хотя он после пластической операции еще заживает, ты не менее жена Виктора Павлика уже показала фото до и после хирургического вмешательства.
"Теперь этой ямки нет", - добавила блогерша.
Отметим, это не первая пластическая операция Екатерины Репьяховой. В 2023 году блогерша сделала ринопластику и липофилинг подбородка. Осенью этого года она снова решилась лечь под нож пластического хирурга. Блогерша сделала ментопластику. В планах Екатерины Репьяховой еще есть маммопластика, однако на это она решится уже после рождения второго ребенка, о чем очень сильно мечтает.
