31-летняя жена Виктора Павлика сделала пластическую операцию и показала фото до и после

Екатерина Репьяхова снова решилась лечь под нож пластического хирурга. На этот раз блогерша откорректировала подбородок.

Екатерина Репьяхова

Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

Жена украинского певца Виктора Павлика сделала пластическую операцию.

Так, блогерша Екатерина Репьяхова ранее делилась, что перенесла операцию. А это наконец-то она раскрыла подробности. Оказывается, избранница певца снова решилась лечь под нож пластического хирурга. На этот раз изменения касались подбородка блогерши.

31-летняя Екатерина Репьяхова сделала липофилинг. Это пластическая операция, во время которой собственные жировые ткани пациента пересаживают из одной части тела в другую.

Екатерина Репьяхова сделала пластическую операцию / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова сделала пластическую операцию / © instagram.com/repyahovakate

"Доводим до идеала мой подбородок. Делали липофилинг. Убрали ямку. Взяли жир с ноги и добавили над подбородком", - поделилась блогерша.

Екатерина Репьяхова сделала пластическую операцию / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова сделала пластическую операцию / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова избавилась от ямки на подбородке. Хотя он после пластической операции еще заживает, ты не менее жена Виктора Павлика уже показала фото до и после хирургического вмешательства.

"Теперь этой ямки нет", - добавила блогерша.

Екатерина Репьяхова до и после пластической операции / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова до и после пластической операции / © instagram.com/repyahovakate

Отметим, это не первая пластическая операция Екатерины Репьяховой. В 2023 году блогерша сделала ринопластику и липофилинг подбородка. Осенью этого года она снова решилась лечь под нож пластического хирурга. Блогерша сделала ментопластику. В планах Екатерины Репьяховой еще есть маммопластика, однако на это она решится уже после рождения второго ребенка, о чем очень сильно мечтает.

Напомним, недавно блогерша Юлия Верба сделала пластическую операцию. Звезда Сети решилась на подтяжку груди. Однако после операции знаменитость столкнулась с осложнениями.

