31-летняя звезда "Женского Квартала" закрутила роман и показала избранника: "Это первые серьезные отношения"

Звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова впервые за длительное время приоткрыла занавес личной жизни.

Знаменитость заявила, что уже долгое время находится в отношениях. В частности, ее возлюбленным стал мужчина по имени Руслан, который работает сценаристом. Пара почти год живет вместе и делит общий быт. По словам 31-летней Оруджовой, это ее первый опыт как серьезных отношений, так и проживания под одной крышей с избранником. Так что с некоторыми вещами знаменитость пытается разобраться и найти собственные подходы.

"Да, у меня есть любовь сейчас – Руслан. Он сценарист. Это мои первые серьезные отношения. Для меня все пока немного непонятно до конца. Эти отношения – это следствие моего тяжелого выбора и больше ничего сказать не хочу. Но это, наверное, единственный мой глобальный выбор себя и сделать хорошо себе, который был при всех обстоятельствах. Только сейчас начинает все стабилизироваться. Он человек, который поддерживает меня во всем, если я даже не права. Заботится обо мне, уважает мои "загоны". И он мой мишка. Живем вместе с января. Это в первый раз так. И это не так просто входить в отношения в 31 год. И все не так случилось, как я представляла, но мне нравится", - призналась звезда в интервью Маше Ефросининой.

Настя Оруджова с бойфрендом / Фото: instagram.com/orudjova_nastya

Также Оруджова поделилась историей борьбы с комплексами. Юмористка говорит, что возлюбленный помог ей побороть комплексы и принять свое тело. Сейчас рядом с Русланом актриса чувствует себя самой счастливой.

"Был момент, когда некоторые части тела трогать было нельзя. Мой живот всегда нельзя было трогать. Пол года вообще не подходить к моему животу. Я не говорила этого, но всегда перекладывала руку. Я не любила этого. Для меня это триггерный момент. А потом он стал целовать и обнимать живот, говоря, что любит его и ему приятно трогать его. Мне это приносит уверенность и абсолютный комфорт. Нет никакого осуждения. Он показывает мне, что он меня принимает", – добавила артистка.

Настя Оруджова / Фото: instagram.com/orudjova_nastya

Напомним, недавно певица Мила Нитич также впервые рассказала о кардинальных переменах в личной жизни. Исполнительница призналась, что больше не одинока и получила предложение от возлюбленного.

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