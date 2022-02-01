31-летнюю звезду "Ходячих мертвецов" Мозеса Джея Мосли нашли застреленным в собственном авто

Полиция подозревает, что артист покончил с собой.

Американского актера Мозеса Джея Мосли нашли мертвым в собственном автомобиле в районе Гудзонского моста в Стокбридже, штат Джорджия.

Как передает издание TMZ, тело 31-летнего артиста обнаружили с огнестрельным ранением. В настоящее время проводится активное расследование того, как тело молодого актера оказалось в этом районе.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что смерть Мосли в настоящее время расследуется как самоубийство. Как рассказали родственники Мосли, больше недели они не слышали от него никаких известий. Они обзвонили все больницы, но безрезультатно.

Мозес Джей Мосли

По итогу, они подали заявление об исчезновении человека. Полиция отследила машину актера, и именно там было обнаружено его тело. Также родственники поделились, что Мозес умер от огнестрельного ранения, но следователи пытаются выяснить, кто нажал курок.

Мозес Джей Мосли в "Ходячих мертвецах" сыграл зомби Майка

Отметим, что многие знают Мозеса Джея Мосли по роли зомби Майка в сериале "Ходячие мертвецы". Также он играл в фильме "Голодные игры: И вспыхнет пламя". Кроме того, Мосли снимался в сериалах "Хранители", "Королева юга", "Американская душа".

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