32-летний сын Дмитрия Коляденко признался в броне от мобилизации и как ее получил

Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко, соавтор группы Kadnay и основатель творческого союза Phil it Филипп Коляденко признался, что у него есть бронь от мобилизации.

Бронирование у артиста есть уже в течение двух лет. 32-летний Филипп на проекте "Ранок у великому місті" говорит, что это все благодаря его работе. Артист работает в одной из киевских школ, где преподает музыкальное искусство. Поэтому, он получил бронь как преподаватель.

Кстати, у Филиппа Коляденко до школы уже был опыт преподавательской деятельности. Он читал лекции в Киевском университете культуры, а также в КНУ им. Т. Г. Шевченко.

"Я преподаю музыкальное искусство, конечно. Это обычная киевская школа на Печерске. Я скажу честно, приглашение преподавать в школе на Печерске для меня было открытием и радостью, но до этого я читал лекции в университете культуры, у Шевченко, которого я и закончил, но немного по другому направлению, потому что я журналист", - поделился артист.

