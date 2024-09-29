32-летняя дочь лидера Nirvana родила первенца и впервые показала малыша

Единственная дочь легендарного музыканта, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна впервые стала мамой.

О пополнении в семье 32-летняя модель Фрэнсис Бин Кобейн известила в Instagram. Она опубликовала первое фото новорожденного и показала его на руках у мужа Райли Хоука в чувственной черно-белой фотосессии. Пара стала родителями сына 17 сентября. Фрэнсис рассекретила, что мальчика они назвали Ронином Волкером Кобейном Хоуком.

"17. 09. 2024. Ронин Волкер Кобейн Хоук. Добро пожаловать в мир, самый красивый сын. Мы любим тебя больше за все на свете", — написала дочь Кобейна.

Сын Фрэнсис Бин Кобейн / Фото: instagram.com/thespacewitch

Возлюбленный Фрэнсис Бин Кобейн с сыном / Фото: instagram.com/thespacewitch

Пользователи и мировые звезды мгновенно отреагировали на чудесную новость и поздравили возлюбленных с отцовством, адресовав им тысячи теплых пожеланий.

Как красиво! Добро пожаловать. Вы будете такими замечательными родителями

Добро пожаловать, милый Ронин! Мы любим тебя!

Какой прекрасный подарок таким особенным родителям. Ты будешь расти в любви

Фрэнсис Бин Кобейн с семьей / Фото: instagram.com/thespacewitch

Также под публикацией свой комментарий оставил и дедушка Ронина, отец Райли Хоука, бизнесмен Тони Хоук: "Мой любимый внук".

Напомним, недавно хореограф Евгений Кот показал двухмесячную дочь Лелю и рассказал, чем он ее заразил.

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