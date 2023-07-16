32-летняя певица Луна объявила о второй беременности и показала заметно округлый животик

Украинская певица Луна, настоящее имя которой Кристина Герасимова, во второй раз станет мамой.

О беременности артистка объявила в Instagram. Исполнительница опубликовала кадры, на которых предстает в обтягивающем спортивном комбинезоне и показывает свой немалый животик.

Таким образом артистка объяснила, почему на своих последних концертах немного "тупила". По словам Луны, ее мучил ужасный токсикоз.

Певица Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

"Извините, что я тупила на концертах. Меня так сильно тошнило", — объяснила певица.

Исполнительница также поделилась, что во время беременности очень сильно набирает вес, поэтому она планирует быть спортивной мамой. Правда, Луна ничего не загадывает заранее, ведь его настроение постоянно меняется.

Певица Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

"Вес набираю, как часы. Так что увидите, что такое "луна толстая". Мама передала комбез из Франции и оверсайз футболку! Я решила, что буду беременная на спорте. Потому что меня тошнит от рюшей и нежных сарафанчиков! Хотя я и обещать нечего не хочу, потому что мое настроение меняется каждые два часа!" – поделилась артистка.

Напомним, Луна от предыдущего брака со скандальным продюсером-беглецом Юрием Бардашем воспитывает сына Георгия, который родился в 2012 году. Отцом второго ребенка артистки стал гитарист Александр Волощук, за которого она вышла замуж в 2021 году.

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