32-летняя рэперша Cardi B беременна четвертым ребенком

Известная американская рэперша Cardi B объявила о беременности четвертым ребенком.

Радостную новость знаменитость рассекретила в интервью CBS Mornings. Рэперша объявила, что находится в положении. Отец будущего малыша - возлюбленный Cardi B, футболист Стефан Диггз, с которым она почти год состоит в отношениях.

Точный срок беременности исполнительница не раскрыла. Однако артистка призналась, что родит до старта ее тура, который состоится в начале февраля 2026 года. Сейчас же Cardi B сочетает материнство с работой. Знаменитость говорит, что бывает сложно, но они с возлюбленным поддерживают друг друга. В целом рэперша чувствует себя хорошо.

"Я рожу ребенка от своего парня Стефона Диггза. Я счастлива. Я чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии. Я чувствую себя очень сильной, очень могущественной от того, что делаю всю эту работу. Но я делаю всю эту работу, пока жду ребенка, мы с мужем очень поддерживаем друг друга", - говорит исполнительница.

Отметим, Cardi B воспитывает троих детей от рэпера Offset - 7-летнюю Калче, 4-летнего Уэйва и годовалую Блоссом. Исполнительница прожила в браке с мужем с 2017-го до 2024 года. Причиной разрыва артистка назвала то, что она "устала от ссор". Что интересно, о разводе с Offset звезда объявила за месяц до рождения их третьего ребенка.

