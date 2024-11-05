32-летняя Селена Гомес удивила новым диагнозом, который мешает ей худеть: "Это раздражает"

Артистка резко ответила фанам на упреки о лишнем весе.
Американская певица Селена Гомес в очередной раз сделала громкое заявление после хейта в сторону ее фигуры.
Так, артистка недавно посетила светское мероприятие, где предстала в черном обтягивающем платье. Некоторые юзеры обратили внимание на ее позы на красной дорожке. В большинстве Селена позировала якобы прикрывая рукой живот. В результате комментаторы снова упрекнули Гомес за лишний вес в комментариях на ее TikTok-аккаунте.
В свою очередь, певица не сдержалась и под видео с события отреагировала на критику. Артистка в комментариях резко ответила, что ей не присуща худоба и она не гонится за идеальными параметрами. К тому же Селена заявила о новом диагнозе, который тоже мешает избавляться от веса – синдроме чрезмерного бактериального роста. Это заболевание вызывает вздутие живота, боли в желудке и проблемы с пищеварением.
"Как же меня раздражает это... У меня СЧБР (синдром чрезмерного бактериального роста – прим. ред.) в тонком кишечнике. И он воспаляется. Мне все равно, что я не худощавая. Мое тело не такого типажа. Конец истории. Нет, я не жертва. Я просто человек", – отреагировала на хейт звезда.
Напомним, недавно певица Селена Гомес рассказала о своем диагнозе бесплодия и поделилась своими переживаниями по этому поводу.
Читайте также:
- Позитив впервые станет отцом и показал беременную жену
- Наталья Могилевская на отдыхе в Буковеле показалась сразу с двумя дочерьми
- Елена Мозговая призналась, как впервые отреагировала на каминг-аут дочери и общается ли с ее партнершей