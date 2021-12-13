32-летняя жена Петросяна показала фото и видео с их сыном: "Папа в миниатюре"

Вагану исполнился год и девять месяцев.

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна умилила публикацией с их сыном Ваганом.

В своем Instagram 32-летняя Татьяна Брухунова разместила фото и видео с мальчиком, которого она родила 76-летнему любимому 13 марта в прошлом году. Как оказалось, семья празднует не только дни рождения сына, но и возраст по месяцам. Сегодня малышу исполнился год и девять месяцев. По этому случаю ему заказали праздничный тортик. На видео Ваган в рубашке задувает свечку.

Для просмотра листайте вправо

В комментариях очарованные пользователи написали, что Ваган – копия звездного отца.

Папа в миниатюре! (Пока с маминым курносым носиком)

Такой он волшебный

Папин

Очень похож на отца

Прекрасный малыш, разговаривает уже так хорошо!

Напомним, в августе в 2018-м Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Тогда юморист закрутил роман со своей помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше его на 44 года. Влюбленные стали родителями 13 марта в 2020 году. На упреки пользователей, что малыша родила суррогатная мать, Евгений Ваганович ответил, что "он и сам может".

Читайте также: