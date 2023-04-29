32-летняя звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт объявила о беременности и показала округлый животик

Британская актриса Бонни Райт, известная многим по роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, поделилась радостным известием.

Так, 32-летняя артистка и ее муж Эндрю Лококо готовятся впервые стать родителями. Об этом будущая звездная мама рассказала на странице в Instagram.

Райт разместила снимки, на которых предстает в коричневом свободном сарафане, который подчеркнул заметно округлый животик актрисы. Рядом с Бонни позирует ее улыбающийся муж:

Бонни Райт беременна первенцем / Фото: instagram.com/thisisbwright

Бонни Райт беременна первенцем / Фото: instagram.com/thisisbwright

"У нас будет ребенок! Очень рады разделить с ним эту замечательную землю. Какое дикое и смиренное путешествие — это беременность, трансформация, чтобы освободить пространство для новой жизни. Мы с Эндрю не можем дождаться, чтобы познакомиться с нашим ребенком и стать родителями", – написала счастливая будущая мама.

Бонни Райт с мужем / Фото: instagram.com/thisisbwright

Кстати, совсем недавно впервые стал отцом экранный возлюбленный героини Бонни Райт Джинни Уизли, актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера. Первеница артисту родила его избранница, 38-летняя голливудская актриса Эрин Дарк.

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