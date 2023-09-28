32-летняя звезда "Гарри Поттера" впервые стала мамой и показала крошечного первенца

Роды Бонни Райт прошли дома.
Британская актриса Бонни Райт, известная многим по роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, впервые стала мамой.
О пополнении в семье 32-летняя артистка рассказала на странице в Instagram. Она рассекретила, что подарила своему мужу, бизнесмену Эндрю Лококо, сына. Также новоиспеченная мама призналась, что рожала дома и поблагодарила всех, кто помог появиться ее малышу на свет.
"Скажите "привет" Элио Оушену Райту Лококо, родившемуся дома во вторник, 19 сентября. Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так влюблены в наше солнышко! Мы очень благодарны нашей группе рождения, которая держала нас за руки в течение всего времени и сделала это путешествие таким радостным и расширенным.Рождение – это самый удивительный опыт! Наши идеальные и любящие акушерки, наша мудрая и великолепная дула Патти, наш врач Фабби", – поблагодарила Райт всех, кто был рядом с ней в момент рождения сына.
Вместе с тем счастливая мама не упустила случая и сразу показала поклонникам первое фото своего сына.
Также актриса отдельно поблагодарила своего мужа Эндрю за то, что на протяжении родов он был "ее скалой в буквальном смысле", поскольку она за него хваталась. Артистка сказала, что у ее сына очень нежный и любящий отец.
Напомним, что недавно первенец также родился и у коллеги Бонни Райт по ленте "Гарри Поттер" Дэниела Рэдклифа. Сына актеру родила 38-летняя голливудская актриса Эрин Дарк.
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