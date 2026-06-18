33-летний популярный блогер Игорь Пустовит в третий раз стал отцом

Игорь Пустовит с женой / © instagram.com/pustovit

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Популярный украинский блогер Игорь Пустовит в третий раз стал отцом.

Звезда Сети в своем Instagram рассекретила, что в его семье пополнение. Жена знаменитости Виктория родила девочку. В частности, Игорь Пустовит опубликовал снимок с биркой для малыша.

Там отмечалось, что 18 июня жена блогера родила девочку. Дочь супругов появилась на свет с весом более четыре килограмма и ростом 54 сантиметра.

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«Мамочка!» — коротко сообщил о новом статусе жены блогер.

В Игоря Пустовита родилась дочь / © instagram.com/pustovit

Больше подробностей Игорь Пустовит не раскрывал. Блогер не стал рассекречивать имя дочери и воздержался от публикаций первых фото с ней.

Отметим, Игорь Пустовит женился на Виктории летом прошлого года. Для блогера этот брак стал вторым. Ранее он в течение шести лет был женат на блогерше Саше Бо, с которой в 2021 году развелся со скандалом. От первого брака у звезды Сети двое детей — сыновья Даниил и Евгений.

Напомним, недавно стало известно, что победитель шоу «Шанс» Александр Воевуцкий станет отцом пятый раз. Артист вместе с женой уже рассекретил пол будущего малыша.

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