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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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33-летний популярный блогер Игорь Пустовит в третий раз стал отцом

У звезды Сети родилась девочка.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Игорь Пустовит с женой

Игорь Пустовит с женой / © instagram.com/pustovit

Популярный украинский блогер Игорь Пустовит в третий раз стал отцом.

Звезда Сети в своем Instagram рассекретила, что в его семье пополнение. Жена знаменитости Виктория родила девочку. В частности, Игорь Пустовит опубликовал снимок с биркой для малыша.

Там отмечалось, что 18 июня жена блогера родила девочку. Дочь супругов появилась на свет с весом более четыре килограмма и ростом 54 сантиметра.

«Мамочка!» — коротко сообщил о новом статусе жены блогер.

В Игоря Пустовита родилась дочь / © instagram.com/pustovit

В Игоря Пустовита родилась дочь / © instagram.com/pustovit

Больше подробностей Игорь Пустовит не раскрывал. Блогер не стал рассекречивать имя дочери и воздержался от публикаций первых фото с ней.

Отметим, Игорь Пустовит женился на Виктории летом прошлого года. Для блогера этот брак стал вторым. Ранее он в течение шести лет был женат на блогерше Саше Бо, с которой в 2021 году развелся со скандалом. От первого брака у звезды Сети двое детей — сыновья Даниил и Евгений.

Напомним, недавно стало известно, что победитель шоу «Шанс» Александр Воевуцкий станет отцом пятый раз. Артист вместе с женой уже рассекретил пол будущего малыша.

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Дата публикации
Количество просмотров
313
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