33-летняя актриса Светлицкая развелась с мужем после серьезного кризиса: "Мы пытались"

Пара была в браке в течение девяти лет и воспитывает двоих детей.

Украинская актриса Елена Светлицкая рассталась с мужем Николаем.

Об окончательном конце 10-летних отношений, из которых девять — в браке, Елена сообщила в своем Instagram. Как оказалось, актриса с возлюбленным уже давно приняли болезненное решение и только сейчас о нем рассказали.

"Мы больше не вместе! Уже давно мы перестали существовать как пара. Мы пытались все сохранить. Десятки часов разговоров, если не сотни. Слезы, боль, смех от воспоминаний, благодарность, много благодарности…", — отметила знаменитость.

Светлицкая говорит, что все закончилось на положительной ноте. И, несмотря на болезненный опыт, она с Николаем остается друзьями, чтобы воспитывать двух общих дочерей.

Елена Светлицкая с семьей / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

"Мы остаемся лучшими друзьями, родителями для наших деток и идеальными бывшими. Потому что никакой грязи, хайпа и интриг здесь не будет. Это были невероятные 10 лет вместе – для нас семья всегда была опорой, главной ценностью. Поэтому сказать, что нам не больно — будет полным бредом. Но еще болезненнее смотреть, как мы все разрушаем на глазах наших детей. Поэтому наша история подходит к концу", – призналась артистка.

В конце звезда обратилась к бывшему мужу и поблагодарила за всю их романтическую историю, которая в свое время подарила им двух дочерей.

"Светлицкий, спасибо за фамилию! И за этих невероятных малышей. Я была счастлива", — добавила Светлицкая.

Напомним, Елена Светлицкая еще в конце прошлого года делилась, что брак дал трещину. Тогда актриса назвала причину их серьезного кризиса.