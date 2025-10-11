- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1013
- Время на прочтение
- 1 мин
33-летняя Александра Машлятина выходит замуж за младшего на четыре года бойфренда - источники
Избранник сделал предложение артистке.
Звезда "Женского Квартала" Александра Машлятина выходит замуж.
Об этом сообщаются источники ТСН.ua. Отмечается, что младший на четыре года бойфренд - фотограф Иван Кабанков - сделал предложение 33-летней юмористке. Поэтому, сейчас знаменитость готовится к кардинальным изменениям в личной жизни. Сама же актриса пока не делится новостями о своей помолвке, ведь не из тех, кто охотно раскрывает хотя бы какие-то подробности.
Отметим, об отношениях Александры Машлятиной и Ивана Кабанкова мало что известно. Ранее актриса признавалась, что познакомились они в баре, после чего начали переписываться в Instagram. Сколько пара вместе - неизвестно. Однако 2024 год они встречали вместе, поэтому уже с 2023-го находились в отношениях.
Кстати, в начале июня этого года уже ходили сплетни о помолвке Александры Машлятиной. Артистка тогда публиковала фото с избранником, а бдительные пользователи заприметили на ее безымянном пальце кольцо, которое было очень сильно похоже на обручальное.
Напомним, недавно актриса Ангелина Самчик объявила, что выходит замуж. Возлюбленный артистки - актер Евгений Лесничий - сделал ей предложение.