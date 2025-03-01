33-летняя alyona alyona высказалась о пополнении в семье и когда оно произойдет

Украинская реперка alyona alyona поделилась планами на будущее.

33-летняя реперша заявила, что планирует стать мамой. Так, alyona alyona мечтает о двух детях в ближайшие семь лет. Поэтому говорит, что прилагает всех усилий для появления малышей. В частности, намерена приобрести собственное жилье в Ивано-Франковской области, где проживает вместе со своим избранником Владимиром. Кроме того, активно работает над внутренним состоянием.

"В Выгоде (село Ивано-Франковской области - прим. ред.) хочется иметь что-то свое, чтобы я могла родить ребенка. Какое-то свое жилье, чтобы здесь заземлиться. Чтобы ребенок играл и босиком гулял. Много чего такого. Понимаю, что всю жизнь больше отдавала, чем копила. И у всех есть, а у меня нет. А это странно, потому что когда рожу ребенка и сяду, то у меня ничего не будет – только песни и возможность выступать с концертами. Это огромная ответственность. Уже мне 33 года, а до 40 я запланировала двоих детей, дай Бог", – призналась артистка в интервью Сергею Лиховиде.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В то же время для более легкого течения беременности alyona alyona заботится и о фигуре. Так, после курса антидепрессантов на фоне затяжной депрессии она решила серьезно взяться за вес и здоровье.

"Сейчас начну фигурой заниматься, потому что беременность – это плюс 15-20 кг, будет тяжело. И я употребляла антидепрессанты, к которым похудела, а после них снова набрала", – добавила исполнительница.

Напомним, недавно изобретатель Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз. Его избранница раскрыла имя и пол новорожденного.