33-летняя блогерша Ксюша Манекен родила: первое фото сына звезды и его имя

Ксюша Манекен / © instagram.com/maneken007

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Украинская блоггерша Ксюша Манекен сообщила радостную новость — она впервые стала мамой.

33-летняя инфлюэнсерша поделилась счастливым известием в своем Instagram. Звезда опубликовала трогательный кадр из роддома, на котором кормит грудью новорожденного малыша и нежно смотрит на него.

Ксюша также рассекретила имя первенца. Сына она назвала Филиппом. Тем временем муж блогера, бизнесмен Андрей Дома, тоже поделился первым фото мальчика, показав его лицо.

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Ксюша Манекен родила / © instagram.com/maneken007

Сын и муж Ксюши Манекен / © instagram.com/maneken007

Новость быстро собрала сотни поздравлений от друзей, коллег и поклонников. В комментариях знаменитости не скрывали своих эмоций, а Ксюша уже поблагодарила за такие теплые слова.

«Ой, ну все! Слезы счастья, усталости, радости, любви, тепла, бессонницы и любви! Восстановление быстрого и тихого счастья!» — Наталья Татаринцева

«Милая, поздравляю!!! Пусть Филипп здоровым растет! А тебе быстрого восстановления» — Виктория Маремуха

«Боже, чудо! Счастье! Будьте самые счастливые!!!» — Наталья Денисенко

К слову, отцом мальчика является бизнесмен Андрей Дома, за которого блогер вышла замуж 2024 года. Ранее Ксюша делилась, что беременность была не запланированной, ведь прежде она имела позицию чайлдфри. Отцом мальчика является бизнесмен Андрей Дома, за которого Ксюша Манекен вышла замуж в 2024 году.

Ранее блогерша признавалась, что беременность стала для нее неожиданностью. В свое время она откровенно говорила о позиции чайлдфри, однако после знакомства с будущим мужем ее взгляды изменились. В преддверии родов Ксюша также делилась, что не испытывает страха перед рождением ребенка.

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