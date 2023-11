33-летняя известная американская певица начала задыхаться прямо на сцене во время концерта

С американской певицей Тейлор Свифт на концерте в Бразилии произошел неприятный инцидент.

Артистка отыграла концерт в Рио-де-Жанейро. Однако без неприятных инцидентов не обошлось. Прямо на сцене исполнительница начала задыхаться. Как пишет Page Six, знаменитость тогда как раз исполняла трек Take Me Home. Тейлор не допела до конца композицию. Певица остановилась, потому что начала задыхаться.

Некоторое время Тейлор пыталась набрать в легкие больше воздуха и отдышаться. Только после этого певица продолжила концерт.

Причиной этого стала аномальная жара. В Рио-де-Жанейро температура воздуха достигала почти 40 градусов.

Во время концерта Тейлор Свифт многим фанатам из-за жары стало плохо. К сожалению, погибла одна поклонница артистки. У 23-летней девушки случился сердечный приступ. Поклонницу артистки доставили в больницу, но медики не смогли ничего сделать.

Тейлор Свифт должна была отыграть еще два концерта в Бразилии. Певице пришлось перенести два выступления на другие даты из-за аномальной жары.

