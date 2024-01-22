33-летняя известная украинская певица во второй раз стала мамой

Исполнительница уже рассекретила, как назвала сына.
Украинская певица Луна, настоящее имя которой Кристина Герасимова, во второй раз стала мамой.
Радостную новость артистка сообщила в своем Instagram. В одном из роддомов Киева Кристина родила сына. Правда, мальчик появился на свет еще 11 января. Артистка вместе со своим мужем, гитаристом Александром Волощуком, назвала сына Никитой.
"Пока не хватает слов, чтобы описать все, что я чувствую…Возможно, чуть позже! Наслаждаюсь каждой секундой вместе! Это большое счастье для всей нашей семьи!" – поделилась своими мыслями Кристина.
Отметим, певица также воспитывает сына Георгия, которого родила в 2012 году в Лос-Анджелесе. Отец мальчика – скандальный продюсер Юрий Бардаш, с которым Кристина Герасимова состояла в браке с 2012 по 2018 год.
Напомним, 1 января актриса Виктория Варлей впервые стала мамой. Знаменитость родила дочь, которой дала имя Мишель. Недавно артистка делилась, влияют ли силиконовые импланты на процесс вскармливания грудью.
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