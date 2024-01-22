33-летняя известная украинская певица во второй раз стала мамой

Украинская певица Луна, настоящее имя которой Кристина Герасимова, во второй раз стала мамой.

Радостную новость артистка сообщила в своем Instagram. В одном из роддомов Киева Кристина родила сына. Правда, мальчик появился на свет еще 11 января. Артистка вместе со своим мужем, гитаристом Александром Волощуком, назвала сына Никитой.

Певица Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

"Пока не хватает слов, чтобы описать все, что я чувствую…Возможно, чуть позже! Наслаждаюсь каждой секундой вместе! Это большое счастье для всей нашей семьи!" – поделилась своими мыслями Кристина.

Певица Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

Отметим, певица также воспитывает сына Георгия, которого родила в 2012 году в Лос-Анджелесе. Отец мальчика – скандальный продюсер Юрий Бардаш, с которым Кристина Герасимова состояла в браке с 2012 по 2018 год.

Напомним, 1 января актриса Виктория Варлей впервые стала мамой. Знаменитость родила дочь, которой дала имя Мишель. Недавно артистка делилась, влияют ли силиконовые импланты на процесс вскармливания грудью.

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