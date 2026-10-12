- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 2350
- Время на прочтение
- 1 мин
33-летняя известная украинская певица родила первенца: фото новорожденной и ее необычное имя
Экс-участница «ВИА Гры» Кожевникова уже рассекретила необычное имя девочки.
Бывшая участница трио «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова родила дочь.
Так, артистка впервые стала мамой. Радостным известием она поделилась в Instagram. Новоиспеченная мама родила в одном из частных роддомов в Украине и показала фото с новорожденной на руках.
В посте Анастасия призналась, что на самом деле кроха появилась на свет еще 7 октября, однако в первые дни материнством она наслаждалась без лишних глаз.
А уже сейчас певица не стала скрывать лицо и имя дочери. Она вблизи показала кроху, которую назвала Вивьен, в забавном образе. Так, первенец звезды попозировала в ярком желтом связанном костюмчике с пчелками и в шапочке.
«Вивьен. 07.10.26», — подписала звезда милые фотографии.
Отцом девочки стал муж артистки, бизнесмен Кирилл Снитков. Пара знакома еще со школьных лет: их дружба со временем переросла в романтические отношения. Влюбленные поженились в конце августа 2018 года в Киеве. Для супругов Вивьен стала первым ребенком. Кирилл ведет непубличный образ жизни и редко появляется в СМИ.
Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала об украинских звездах, которые в браке с иностранцами — чем занимаются мужья Онуфрийчук, Шоптенко, Сопонару и других во время войны.