33-летняя Майли Сайрус выходит замуж во второй раз: певица подтвердила помолвку с молодым музыкантом

Майли Сайрус / © Associated Press

Реклама

Американская певица Майли Сайрус официально подтвердила, что обручилась со своим 27-летним возлюбленным — барабанщиком группы Liily Максом Морандо.

Парочка в отношениях с 2021 года. Их познакомил забавный случай — свидание вслепую, которое им устроили общие друзья. И теперь 33-летняя Майли Сайрус готова во второй раз стать женой. Певица официально подтвердила слухи о предложении с младшим на шесть лет барабанщиком, которые распространялись после ее недавнего хвастовства кольцом на красной дорожке.

Во время интервью для телешоу «Доброе утро, Америка» артистка поделилась подробностями романтического признания. По ее словам, это произошло во время совместного путешествия в Азию. Сайрус добавила, что для нее это было полной неожиданностью. В то же время звезда призналась, что за годы отношений с Морандо значительно изменилась и повзрослела. И в результате ответила согласием, пишет BBC.

Реклама

Майли Сайрус с женихом Максом Морандо / © Associated Press

«Меня очень сложно удивить, потому что я всегда контролирую все, что происходит вокруг. Но на этот раз я просто потеряла дар речи. Говорю честно — я была ошеломлена. Мы вместе уже четыре года, и очень очевидно, насколько я выросла за это время», — поделилась исполнительница.

Отметим, для Майли Сайрус это станет вторым браком. В 2018 году певица уже выходила замуж за австралийского актера Лиама Хемсворта. Вjpлюбленные имели длительную историю отношений с перерывами, которые в целом длились около десяти лет, однако уже в 2019-м решили разойтись. Процесс развода завершился в начале 2020 года.

Напомним, недавно юмористка Ирина Сопонару рассказала подробности своего брака с иностранцем и как на него влияет разница менталитетов.