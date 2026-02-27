ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
471
Время на прочтение
1 мин

33-летняя певица KOLA заговорила о рождении ребенка: "Этап, который ждет меня"

Артистка рассказала о планах стать мамой.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
KOLA

KOLA / © instagram.com/kola__official

Известная украинская певица Анастасия Прудиус, у которой псевдоним KOLA, заговорила о рождении ребенка.

Артистка уже более двух лет замужем. Исполнительница состоит в браке с мужем-иностранцем Вячеславом, который старше ее на 13 лет. У пары нет детей. Однако KOLA на проекте "Ранок у великому місті" признается, что очень хочет стать мамой. Более того, певица чувствует, что именно материнство - новый этап в ее жизни.

KOLA уже обсуждала с мужем будущее пополнение в семье. Однако пара все же не торопится с такими серьезными изменениями в их супружеской жизни.

KOLA / © пресслужба каналу "1+1"

KOLA / © пресслужба каналу "1+1"

"Я мечтаю о ребенке. О материальном ничего не мечтаю. Конечно, говорим об этом с мужем. Мне бы очень хотелось. Чувствую, что это этап, который ждет меня", - заверила артистка.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский заинтриговал рождением у него дочери. Артист заговорил, что у него будет двое детей.

Дата публикации
Количество просмотров
471
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie