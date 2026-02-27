33-летняя певица KOLA заговорила о рождении ребенка: "Этап, который ждет меня"

KOLA / © instagram.com/kola__official

Реклама

Известная украинская певица Анастасия Прудиус, у которой псевдоним KOLA, заговорила о рождении ребенка.

Артистка уже более двух лет замужем. Исполнительница состоит в браке с мужем-иностранцем Вячеславом, который старше ее на 13 лет. У пары нет детей. Однако KOLA на проекте "Ранок у великому місті" признается, что очень хочет стать мамой. Более того, певица чувствует, что именно материнство - новый этап в ее жизни.

KOLA уже обсуждала с мужем будущее пополнение в семье. Однако пара все же не торопится с такими серьезными изменениями в их супружеской жизни.

Реклама

KOLA / © пресслужба каналу "1+1"

"Я мечтаю о ребенке. О материальном ничего не мечтаю. Конечно, говорим об этом с мужем. Мне бы очень хотелось. Чувствую, что это этап, который ждет меня", - заверила артистка.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский заинтриговал рождением у него дочери. Артист заговорил, что у него будет двое детей.