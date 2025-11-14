33-летняя рэперша Cardi B родила четвертого ребенка и рассекретила пол малыша

Рэперша Cardi B / © Associated Press

Реклама

Известная американская рэперша Cardi B родила четвертого ребенка.

Радостную новость подтвердил представитель звезды изданию People. Он сообщил, что у артистки родился четвертый ребенок, и отметил, что она после родов чувствует себя здоровой и счастливой.

Тем временем и сама Cardi B в своем Instagram прокомментировала пополнение в семье. Артистка говорит, что в ее жизни начинается новая глава. Сейчас 33-летняя исполнительница восстанавливается после родов и готовится к концертному туру.

Реклама

«Я принесла миру новую музыку и новый альбом! Нового ребенка в мой мир и еще одну причину быть лучшей версией себя, еще одну причину любить себя больше всего или кого-либо другого, чтобы я могла продолжать дарить своим детям любовь и жизнь, которую они заслуживают. Я начала готовиться к туру, приводя свое тело в порядок, приводя свой ум в порядок», — прокомментировала артистка.

Cardi B / © Associated Press

Кстати, уже и известен пол малыша. Бойфренд артистки — футболист Стефан Диггз — еще в начале ноября проговорился, что у них будет мальчик.

Отметим, Cardi B воспитывает троих детей от рэпера Offset, с которым она развелась в 2024 году. С футболистом Стефаном Диггзом исполнительница год находится в отношениях. Для пары это первый общий ребенок.

Напомним, недавно у американского актера Кирана Калкина родился третий ребенок. Артист стал многодетным отцом.