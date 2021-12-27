33-летняя Рианна показала, как выглядела в детстве с пухленькими щечками

Будущую звезду почти не узнать.
Барбадосская звезда Рианна 25 декабря праздновала Рождество.
В честь праздника артистка решила поделиться архивным фотоснимком. На фото еще совсем маленькая певица позировала возле Санта-Клауса. К слову, будущую звезду почти не узнать. У нее пухленькие щечки, короткие завязанные волосы и выразительные карие глаза.
33-летняя певица, которая и сейчас выглядит привлекательно, в детстве была очень красивой и милой девочкой.
Это также заметили и ее поклонники. В первую очередь, они поздравили своего кумира с Рождеством. Кроме этого, фанаты написали немало комплиментов по поводу ее внешности. Некоторые же вообще спрашивали, когда Рианна порадует их новой музыкой.
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