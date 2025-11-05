33-летняя солистка группы KAZKA после помолвки заговорила о рождении первенца

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая неожиданно заговорила о возможности будущего пополнения в семье.

Артистка уже около пяти лет находится в отношениях с motion-дизайнером Павлом Тараненко. Несколько лет назад Александра получила статус невесты. Но со свадьбой возлюбленные не торопятся, ведь надеются на скорейшую победу Украины в войне и уже после этого организуют громкое празднование в свободной Родине. Но, похоже, некоторые моменты певица все же решила не откладывать.

Так, в проекте «Что в сумке?» для Instagram «Люкс ФМ» артистка сделала обзор собственного аксессуара. Среди своих привычных вещей Зарицкая наткнулась на чек из магазина. Там она прочитала предсказание и сама же рассказала, как поняла смысл. И тем самым намекнула, что всерьез задумывается над первой беременностью.

Александра Зарицкая с женихом / © instagram.com/kazka.band

«Вам стоит немного подождать — и будущее принесет большую радость (прочитала певица с чека — прим. ред.). Я знаю! Это, возможно, о том, что я скоро забеременею. Ждем и получаем. А, может, я уже беременна?» — с улыбкой отметила певица.

