33-летняя Валерия Гузема беременна в третий раз и показала свой заметно округлый животик

Дизайнер ювелирных украшений Валерия Гузема сообщила о предстоящем пополнении в семье.

Радостное известие бизнесвумен сообщила в Instagram сегодня, 18 февраля. Она снялась на чувственных кадрах и предстала босиком в облягающем черном платье с открытыми плечами. В руках Валерия держала цветок, а когда ракурс съемки изменился, то стал заметен ее округлый животик.

"Давно не было свеженьких видео", – лаконично подписала нежные кадры предпринимательница.

Валерия Гузема беременна / Фото: instagram.com/valeriya_guzema

Валерия Гузема беременна / Фото: instagram.com/valeriya_guzema

В комментариях семью дизайнера уже поздравило множество украинских звезд и юзеров:

"Мед для глаз" – Маша Ефросинина

Чувствовала вашу беременность еще ориентировочно с сентября. От вас совсем другая энергия. Поздравляю

Как Вы прекрасна! Самые искренние поздравления!

К слову, Гузема находится в отношениях с пилотом и чемпионом мира по высшему пилотажу Тимуром Фаткуллиным. Сейчас пара воспитывает уже двух общих детей – сына Тимура-младшего и дочь Селин. Правда, третий малыш дизайнера для пилота уже станет пятым, ведь от предыдущего брака у него двое детей.

Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару показала своего нового члена семьи и растрогала видео с ним.

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