33-летняя звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова впервые выходит замуж

Анастасия Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya

Реклама

Актриса Студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова выходит замуж.

Радостными новостями знаменитость поделилась в Instagram. Артистка объявила, что возлюбленный Руслан сделал ей предложение. Правда, 33-летняя Анастасия Оруджова не была многословной. Актриса опубликовала серию черно-белых фотографий с бойфрендом, на которых демонстрировала роскошное кольцо с большим драгоценным камнем на безымянном пальце.

Анастасия Оруджова с женихом / © instagram.com/orudjova_nastya

"Да", - коротко подписала снимки Анастасия Оруджова, что дает понять, что она ответила избраннику согласием на его предложение.

Реклама

Анастасия Оруджова с женихом / © instagram.com/orudjova_nastya

Кстати, это радостная новость не только для подписчиков знаменитости, но и для ее звездных друзей. В частности, актриса Александра Машлятина была удивлена в комментариях, а блогер Алексей Дурнев интересовался, как это произошло. Однако сама же артистка пока не раскрывает подробностей.

Анастасия Оруджова с женихом / © instagram.com/orudjova_nastya

Отметим, для Анастасии Оруджовой этот брак станет первым. Более того, именно отношения с Русланом были ее первыми серьезными. Сколько пара вместе - неизвестно. Однако их роман артистка рассекретила в ноябре 2024 года.

Напомним, недавно стало известно, что певица Лилия Сандулеса тайно вышла замуж. Для артистки этот брак стал пятым.