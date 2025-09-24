34-летний известный украинский режиссер закрутил роман с младшей на 16 лет певицей

Лиза Бибикова и Инди Хаит

Известный украинский режиссер и клипмейкер Инди Хаит закрутил роман с младшей на 16 лет певицей Лизой Бибиковой.

Уже давно ходили сплетни, что их объединяет не просто сотрудничество. Они вместе работали над песнями, выпускали дуэты и посещали светские мероприятия. И вот Лиза Бибикова пролила свет на ситуацию. Она опубликовала в Tik Tok видео, где собрала их разнообразные романтические моменты. Ролики были сделаны в разный период. Тем самым 18-летняя исполнительница подтвердила отношения с режиссером.

"Почему это не любовь?" - подписала видео Лиза строчками из их совместной песни "Нелюбовь".

Однако в Сети довольно скептически отнеслись к такой разнице в возрасте между парой. Пользователи Tik Tok писали, что Лиза еще слишком юная, поэтому эти отношения выглядят странно. Правда, не все юзеры критиковали пару. Некоторые советовали не лезть в чужую личную жизнь, а певице и режиссеру желали счастья.

Не хочу выглядеть грубо, но меня пугает разница в возрасте…

Пусть у вас будет только счастье!

Лиза, когда вам будет 34 - вы поймете…

Не слушайте никого! Любви вам!

