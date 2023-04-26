34-летняя дочь Брюса Уиллиса родила первенца и показала первое фото младенца

Старшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур Румер Уиллис поделилась с поклонниками радостным известием.

Так, 18 апреля 34-летняя Румер впервые стала мамой. Актриса родила своему бойфренду, музыканту Дереку Ричарду Томасу, дочь. Новость артистка сообщила на странице в Instagram. Как рассказала новоиспеченная мама, роды проходили дома.

Румер Уиллис с любимым Дереком Ричардом Томасом / Фото: instagram.com/rumerwillis

Румер Уиллис / Фото: instagram.com/rumerwillis

Также Румер рассекретила имя малышки. Родители назвали девочку Луэтта Айли Томас Уиллис:

"Ты – чистая магия. Родилась дома, во вторник, 18 апреля. Ты больше, о чем мы когда-нибудь мечтали", — написала Уиллис и поделилась первой фотографией дочери.

Румер Уиллис показала первое фото дочери / Фото: instagram.com/rumerwillis

Отметим, что звездный дедушка на пополнение в семье пока публично не отреагировал. В настоящее время Брюс Уиллис находится не в лучшем состоянии. Не так давно у "крепкого орешка" диагностировали лобно-височную деменцию, лекарства от которой пока не существует. Знаменитость все реже узнает родных и не всегда понимает, что они ему говорят.

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