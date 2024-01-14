34-летняя Тейлор Свифт готовится обручиться со своим бойфрендом этим летом – СМИ

Американская певица Тейлор Свифт еще с лета 2023 года находится в отношениях с 34-летним игроком в американский футбол Тревисом Келси.

Как сообщает источник, парочка планирует обручиться уже летом этого года. Говорят, что Тревис отказался делать предложение во время зимних праздников, поскольку они "не хотят, чтобы это было поспешным безумием". И есть большая вероятность, что "они обручатся на свою первую годовщину".

Тейлор Свифт с бойфрендом / Фото: Getty Images

"Тейлор и Тревис обсудили это, и имеют план", - сообщил инсайдер изданию Page Six.

В свою очередь, поклонники Тейлор уже давно в ожидании новости о женитьбе певицы на спортсмене. Более того, фаны приходят на футбольные матчи ее бойфренда с соответствующими плакатами, которые намекают на брак.

Тейлор Свифт с бойфрендом / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт с бойфрендом / Фото: Associated Press

Отметим, об отношениях Свифт стало известно в начале сентября 2023 года. Тогда артистка вместе с Тревисом под руку явилась во время светского мероприятия в Нью-Йорке. Также Тейлор посещала футбольные игры бойфренда, где с его друзьями и мамой изо всех сил болела на трибунах. А после завершения покидала стадион вместе с Келси.

Тейлор Свифт с бойфрендом / Фото: Associated Press

Напомним, недавно экс-муж Ани Лорак Мурат Налкакиоглу признался в своих сильных чувствах к новой девушке Анастасии. Бизнесмен вместе с украинкой после заграничных поездок развлекаются в Украине.

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