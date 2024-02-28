35-летняя Адель из-за серьезной болезни отменила все концерты

Британская певица Адель сообщила, что вынуждена отменить все запланированные на март концерты.

В своем Instagram 35-летняя артистка рассказала, что причиной тому стала ее болезнь. Дело в том, что недавно у знаменитости были проблемы со здоровьем. Как только исполнительница почувствовала себя лучше, она вернулась на сцену, хотя полностью не восстановилась. Болезнь снова дала о себе знать и повлияла на голос певицы.

Как призналась Адель, врачи рекомендовали ей отдохнуть и следить за здоровьем. Поэтому исполнительница вынуждена отменить концерты, которые были запланированы на март. Однако поклонникам звезды нечего волноваться. Выступления Адель состоятся, но в другие даты, о которых она позже сообщит.

Адель / Фото: instagram.com/adele

"Я вернулась на сцену, хотя не восстановилась после болезни, и теперь я снова больна. К сожалению, это повлияло на мой голос. И поэтому по приказу врачей у меня нет другого выхода, кроме как полностью отдохнуть", – поделилась знаменитость.

Напомним, ранее украинская актриса Ксения Мишина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка призналась, что снова заразилась коронавирусом, и назвала симптомы.

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