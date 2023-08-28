35-летняя Адель потеряла сознание во время концерта в Лас-Вегасе из-за серьезной болезни

Британская певица Адель потеряла сознание прямо во время своего выступления в Лас-Вегасе.

Исполнительнице стало плохо за кулисами. Команда артистки нашла ее без сознания на полу. Они подняли Адель и привели ее в чувство.

"Они подняли меня с пола", – рассказала артистка, пишет The Sun.

Известно, что звезда страдает от радикулита. Во время концерта в Лас-Вегасе серьезная болезнь напомнила о себе. Поэтому исполнительнице пришлось взять перерыв во время выступления, чтобы прийти в себя и отдохнуть.

Адель / Фото: Associated Press

"Я собираюсь сесть и отдохнуть от радикулита", – делилась Адель.

Отметим, ранее 35-летняя исполнительница рассказывала, что страдает от хронической боли в спине почти половину своей жизни. В частности, артистка говорила, что неприятные ощущения возникают из-за стресса или "неправильной позы". Чтобы уменьшить боль, знаменитость часто опирается всем весом сначала на одну ногу, а затем на другую.

Напомним, недавно Арнольд Шварценеггер признался, что страдает неизлечимой болезнью, симптомы которой проявились у него еще в детстве.

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