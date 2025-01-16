35-летняя Анна Сагайдачная показала живот после вторых родов: "Помогает только втягивающее белье"

Украинская актриса Анна Сагайдачная показала, как выглядит ее живот после вторых родов.

Знаменитость родила дочь больше месяца назад. Как в своем Instagram признается артистка, некоторые последствия беременности она ощущает на своем теле. 35-летняя Анна Сагайдачная говорит, что у нее было много околоплодных вод. У актрисы кожа живота растянута больше, чем после первых родов. Знаменитости советовали спать на животе. Таким образом, кожа быстрее восстанавливается. Однако Сагайдачной это сложно делать, поэтому она нашла альтернативу и пользуется втягивающим бельем.

"Живот большой, потому что было много околоплодных вод, поэтому кожа растянулась больше, чем после первых родов. Сразу после родов рекомендуют спать на животе, чтобы быстрее втягивался, но как только появилось молоко, то уже не могу я так спать, поэтому помогает мне только втягивающее белье", — поделилась артистка.

Анна Сагайдачная / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Также Анна Сагайдачная поделилась, что не сидит на диетах и питается так же, как и во время беременности. Правда, после родов знаменитость начала принимать витамины.

Напомним, недавно 24-летняя жена ведущего Владимира Остапчука показывала, как выглядит ее живот после родов.

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