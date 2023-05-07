35-летняя Елизавета Юрушева рассказала об учебе в институте Милана: "Хотелось все бросить"

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко — бизнесвумен Елизавета Юрушева — рассказала, как проходит ее учеба в миланском институте Marangoni.

В частности, Лиза уже более трех месяцев студентка. За границей она изучает бизнес в сфере моды. Как в Instagram поделилась Юрушева, за это время много чего произошло. Бывало даже такое, что ей хотелось бросить институт.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"За 3,5 месяца было много разного – иногда хотелось все бросить, никуда не ходить и просто жить прошлой жизнью, но потом я всегда возвращалась к своему первоначальному желанию и продолжала. Продолжала учиться, как иногда бы сложно мне не было! И теперь очень радуюсь своим новым знаниям. Я понимаю, что это не только для fashion, но и для многих разных сфер", — рассказала Юрушева.

Сейчас бизнесвумен закрыла первую сессию и находится на каникулах, чему очень радуется.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Сдала последний экзамен первого семестра. А сейчас у меня 10 дней каникул. Радуюсь, как ребенок, но в то же время в ожидании новых предметов и профессоров", — поделилась бизнесвумен.

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