35-летняя Елизавета Юрушева стала студенткой и рассекретила, где и на кого учится

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – бизнесвумен Елизавета Юрушева – в 35 лет стала студенткой.

Как рассказала знаменитость, они с детьми наконец-то определились со страной, где хотят жить. Ею стала Италия. Лиза остановилась в Милане, где и отдала детей в школу.

Но не только дочь и сын пошли на учебу, но сама бизнесвумен тоже. Второе высшее образование жена Скичко получает в сфере fashion-дизайна.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"С 23 января у меня начинается учеба на fashion-дизайнерке. Не могла даже представить, что я стану снова студенткой, а тем более что буду изучать индустрию моды", — поделилась Лиза.

Юрушева случайно решила пойти учиться, ее на это подбила подруга. В общем, получит высшее образование Елизавета в университете Marangoni.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Однажды я села в кафе поговорить с подругой, начала ей рассказывать о жизни в Милане, подняла глаза и говорю: "Представляешь, прямо сейчас сижу напротив университета Marangoni, так круто быть в столице моды, как же я мечтала в 18 лет стать дизайнером и поступить сюда на учебу". И тут она мне говорит: "Иди запишись!". Я сначала посмеялась, а потом за день проехала его раза четыре и подумала, что может это судьба. Я правда об этом мечтала с 10 лет – поступить на дизайнера. Так я подала свои документы и в 35 лет стала студенткой!" – поделилась бизнесвумен.

Елизавета подчеркнула, что не уверена, что у нее все получится. Однако она не будет сожалеть из-за того, что не попробовала.

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