35-летняя Наталка Денисенко сверкнула голой грудью в соблазнительном полупрозрачном платье

Украинская актриса театра и кино Наталка Денисенко взбудоражила воображение поклонников.

В своем фотоблоге звезда поделилась серией соблазнительных снимков. Так, для провокативной фотосессии Денисенко выбрала длинное кружевное платье своего любимого белого цвета. Облегающая форма наряда подчеркнула идеальную форму звезды. Тем временем дополнили лук белые перчатки и аксессуары. Наталья также позаботилась о макияже и элегантной прическе.

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

К слову, знаменитость позировала без бюстгальтера. Поэтому на некоторых изображениях она смело засветила свою грудь, которая виднеется из-под полупрозрачного кружевного платья.

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

А в подписи горячих фотографий Денисенко сравнила себя с дикой розой и дала наставления своим фанам, призывая их к свободе и любви:

"Если кто-то скажет, что ты ненормальный, скажи: спасибо. Если кто-то скажет, что то, что ты делаешь, ненормальное, говори – естественное. Дикая роза знает, что ни одна роза не похожа на другую. Она не пытается цвести в аккуратном ряду по графику. Она не открывается и не закрывается в зависимости от проходящего. Она верит в свое время и расцветает с дикой преданностью. Она выносливая. Она знает, кто Она есть. Эта открытка содержит приглашение делать то, что заставит вас чувствовать себя наиболее свободно. Верить в то же, что выделяет вас. Понять, что вам никогда не предназначалось, чтобы вы вписывались в себя. Вам никогда не предназначалось расти идеально", - говорится в публикации.

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталка Денисенко осуществила свою дорогую мечту за более трех миллионов гривен. Звезда купила машину и рассекретила ее марку.